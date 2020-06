Entre os participantes da reunião esteve também o responsável de uma empresa que já distribuiu gratuitamente mais de 200 oxímetros pelas instituições que prestam cuidados à terceira idade naqueles distritos.

Os oxímetros vão permitir monitorizar e manter um registo do nível de oxigenação dos utentes, uma vez que “existem estudos que indicam que um dos primeiros sintomas [da covid-19] é o nível de oxigenação”, referiu Tiago Abalroado.

A reunião contou ainda com a participação do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional e também coordenador do combate à covid-19 no Alentejo, Jorge Seguro Sanches, que apresentou “uma mensagem de alento” da ministra do Trabalho e Solidariedade, Ana Mendes Godinho, além do arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, que “teve uma intervenção muito motivadora”.

O sentimento dos responsáveis das IPSS continua a ser de “apreensão e cautela”, de acordo com Tiago Abalroado, que representa o Alentejo na Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).

“As realidades estão a ser diferentes de concelho para concelho. Enquanto no início estávamos todos ao mesmo nível, agora temos territórios onde [os casos positivos] não existem e maior preocupação nos que têm casos”, explicou.

Portugal contabiliza pelo menos 1.555 mortos associados à covid-19 em 40.866 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).