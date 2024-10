“Exortamos Israel a não testar a vontade [do Irão]”, disse Araghchi num evento que assinalou em Teerão o ataque do Hamas contra território israelita, que matou 1.200 pessoas em 07 de outubro do ano passado.

“Qualquer ataque a instalações do Irão será objeto de uma resposta mais forte”, afirmou o chefe da diplomacia de Teerão.

Entretanto, o Exército israelita declarou hoje que a Força Aérea matou o comandante do Hezbollah em Beirute Suhail Hussein Husseini, a última vítima de uma série de ataques contra dirigentes do movimento xiita libanês (Partido de Deus), incluindo o antigo líder máximo Hassan Nasrala.

De acordo com Avichay Adraee, porta-voz do Exército israelita os aviões de combate efetuaram um ataque de precisão em Beirute e eliminaram Husseini, sem especificar o dia específico do ataque.

De acordo com um comunicado militar, Huseini foi ”responsável pela gestão orçamental e logística dos projetos mais sensíveis do Hezbollah”, como a planificação de ataques a partir da Síria ou do Líbano e a transferência de armas entre o Irão e a milícia libanesa.

Na segunda-feira, as forças israelitas fizeram novos ataques em Beirute contra o quartel-general dos serviços secretos do Hezbollah, bombardeou o sul do Líbano e a zona do Vale de Bekaa, no leste do Líbano.