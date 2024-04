Os três diplomatas europeus foram “convocados ao ministério”, na sequência “das posições irresponsáveis” das autoridades daqueles países, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão num comunicado publicado pela agência estatal Irna.

Em causa, segundo a diplomacia iraniana, estão as reações desses países “à resposta do Irão a uma série de ações do regime sionista [Israel]” contra os interesses de Teerão.

O Irão lançou na noite de sábado um ataque contra Israel, com recurso a ‘drones’ (aeronaves não tripuladas), mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o Exército israelita.

As tensões entre Israel e Irão, já marcadas pela ofensiva de Telavive na Faixa de Gaza, agudizaram-se nas últimas semanas, depois de um bombardeamento, a 01 de abril, do consulado do Irão em Damasco, na Síria, que matou sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condenou “com a maior firmeza” o ataque iraniano, acusando Teerão de querer desestabilizar a região.

Também o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, seguiram a mesma linha, condenando o ataque iraniano e mostrando o seu apoio a Israel.

Depois do ataque durante a noite contra Israel, a Organização de Aviação Civil iraniana anunciou hoje ter cancelado todos os voos de vários dos aeroportos daquele país, até às 06:00 (hora local) de segunda-feira.