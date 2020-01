“Não vamos entregar as caixas negras ao fabricante (Boeing) e aos americanos”, afirmou o chefe da Organização da Aviação Civil iraniana, Ali Abedzadeh, citado pela agência de notícias Mehr.

“Ainda não está claro em que país as caixas negras irão para investigação”, acrescentou.

Segundo a agência iraniana Mehr, Abedzadeh disse que, de acordo com as leis internacionais que regem o transporte aéreo, o país onde ocorre um acidente tem o direito de realizar a investigação.

“A investigação deste acidente estará sob a responsabilidade do Irão, mas os ucranianos poderão participar”, explicou.

De acordo com as regras da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), da qual o Irão, os Estados Unidos e a Ucrânia são membros, as investigações de acidentes aéreos regressam efetivamente ao país onde ocorrem.