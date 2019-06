No início de maio, os Estados Unidos revogaram as isenções concedidas a oito países (China, Coreia do Sul, Grécia, Índia, Itália, Japão, Taiwan e Turquia) que permitia a compra de petróleo iraniano sem que houvesse violação das sanções internacionais aplicadas contra o Irão em 2018.

“Temos vendas não-oficiais ou não-convencionais, as quais são sigilosas porque, se conhecidas, os Estados Unidos as impedirão imediatamente”, disse Zanganeh, em entrevista à Shana, a agência do Ministério do Petróleo.

Zanganeh recusou-se a dar detalhes sobre as vendas do petróleo iraniano, dizendo que não divulgaria qualquer valor até que “as sanções sejam levantadas”.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, retirou unilateralmente ss Estados Unidos, em maio de 2018, do acordo nuclear internacional alcançado em Viena em 2015, restaurando assim uma série de sanções económicas contra o Irão, visando o setor de petróleo em particular.