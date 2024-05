"O Governo português informa que hoje foram libertados sete membros da tripulação do navio apresado pelo Irão. O Governo português deu nota atempadamente aos Estados de que estes sete tripulantes são nacionais. A saber: cinco cidadãos de nacionalidade indiana, um de nacionalidade filipina e um de nacionalidade estoniana, que era o único cidadão da União Europeia que estava a bordo", começa por revelar o comunicado.

Na mesma comunicação é salientando ainda que "neste momento, a tripulação a bordo é de 17 membros (uma cidadã indiana havia já deixado o navio). O Governo português saúda este desenvolvimento, no qual tanto se tem empenhado. Reitera, no entanto, junto do Governo iraniano, que a legalidade internacional impõe a liberação imediata destes tripulantes e do navio MSC Aries. Portugal continuará a envidar todos os esforços para que estas obrigações internacionais sejam integralmente cumpridas".