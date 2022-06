A República Islâmica deverá lançar por mais duas vezes o foguete guiado por satélite, Zuljanah, depois de já ter feito um lançamento no passado, informou a agência de notícias estatal IRNA, citando o porta-voz do Ministério da Defesa, Ahmad Hosseini.

Imagens de satélite obtidas na terça-feira pela Maxar Technologies mostravam preparativos numa plataforma de lançamento no Porto Espacial Imam Khomeini, na província rural de Semnan, no Irão, local de frequentes tentativas fracassadas de colocar um satélite em órbita.

Um conjunto de imagens mostrava um foguete montado num transportador, preparando-se para ser levantado e colocado numa torre de lançamento; mais tarde, novas imagens, na tarde de terça-feira, mostravam o foguete já instalado na torre.

Embora não tenha sido divulgada a data de lançamento, erguer um foguete normalmente significa que o lançamento está iminente.

Os satélites, que detetam sinais de luz a partir do espaço, não detetaram qualquer atividade sobre o local, na noite de terça-feira.

Questionado sobre estes preparativos, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que os EUA têm pedido ao Irão para não provocar uma escalada de tensão.

“O Irão sempre optou por aumentar a tensão. É o Irão que tem consistentemente escolhido tomar ações provocadoras”, disse Price.

Um porta-voz do Pentágono, Rob Lodewick, disse que os militares americanos “continuarão a monitorizar de perto as tentativas do Irão de criar tecnologia de lançamento de foguetes”.