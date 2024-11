“Estamos prontos para negociar com base nos nossos interesses nacionais e direitos inalienáveis, mas não estamos prontos para negociar sob pressão e intimidação”, escreveu Araghchi numa mensagem difundida através das redes sociais.

A delegação iraniana reuniu-se com o chefe da Agência Especial de Energia Atómica, Rafael Grossi.

A reunião ocorre pouco depois da eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos.

Durante o primeiro mandato (2017-2021), Donald Trump foi o arquiteto da chamada política de “pressão máxima” contra o Irão, reintroduzindo pesadas sanções contra Teerão que tinham sido levantadas no âmbito de um acordo nuclear histórico alcançado em 2015.

Hoje, Grossi encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que em 2015 foi o principal negociador do Irão nas conversações com as grandes potências.

A reunião foi descrita como “essencial” por Rafael Grossi.