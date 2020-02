As novas tecnologias que permitiram mísseis “mais baratos, mais leves, mais rápidos e mais precisos” podem ser aplicadas a todos os tipos de mísseis iranianos, adiantou.

Teerão afirma não ter qualquer projeto para obter a arma atómica e que os seus programas balísticos e espaciais são legais e não violam qualquer resolução da ONU, mas o assunto preocupa os países ocidentais.

O ministro das Telecomunicações iraniano, Mohammad Javad Azari Jahromi, anunciou também hoje o lançamento “nas próximas horas” de um novo satélite de observação científica.

Morteza Barari, chefe da agência espacial do Irão, indicou que o aparelho, com 113 quilogramas e capaz de realizar 15 voltas completas à Terra por dia, deve ser colocado em órbita a 530 quilómetros do planeta e foi concebido para estar operacional “mais de 18 meses”.

A sua principal missão será “recolher imagens”, disse, enfatizando as necessidades do Irão nesta área, em particular para estudar e prevenir terramotos e desastres naturais e desenvolver a sua agricultura.