A República Islâmica, que confirmou os seus primeiros casos do vírus em fevereiro, é de longe o país mais afetado no Médio Oriente.

Com 203 novas mortes anunciadas hoje, “o número total de vítimas mortais atingiu as 13.032″, disse Sima Sadat Lari, a porta-voz do Ministério da Saúde.

Lari anunciou igualmente 2.349 novos infetados nas últimas 24 horas, o que faz aumentar o número total de casos no Irão para os 259.652.

A porta-voz do Ministério da Saúde voltou a apelar aos iranianos para respeitarem o distanciamento social, lavarem as mãos e utilizarem as máscaras.