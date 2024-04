"O espaço aéreo iraquiano foi encerrado e o tráfego aéreo suspenso", declarou o ministro dos Transportes iraquiano, Razzak al-Saadaoui, à agência noticiosa estatal iraquiana INA.

A Autoridade da Aviação Civil, por seu lado, disse que o encerramento do espaço aéreo duraria das 23:30 horas locais (20:30 GMT) até às 05:30 (02:30 GMT).

O Irão lançou hoje um ataque com drones contra Israel “a partir do seu território”, confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

“O Irão lançou drones a partir do seu território em direção a Israel”, disse Daniel Hagari pouco depois das 23h00 (20h00 GMT).

A tensão entre os dois países subiu nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.