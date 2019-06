“Vivemos quatro décadas de conflitos. Não nos queremos ver envolvidos numa outra guerra”, disse o presidente iraquiano num discurso no centro de reflexão londrino Chatham House, no âmbito de uma visita ao Reino Unido.

O Iraque vive há perto de 40 anos numa sucessão de conflitos, uma década de embargo internacional, uma invasão norte-americana e, mais recentemente, três anos de ocupação ‘jihadista’.

Numa altura em que a tensão é particularmente forte entre Washington e Teerão, Barham Saleh recusa que o seu país sirva de “campo de batalha por procuração”.

“Pedimos a todos que se acalmem. Não nos podemos permitir uma outra guerra”, disse.

O presidente do Iraque assinalou ser “do interesse” do seu país “ter boas relações com o Irão”, ao mesmo tempo que “os Estados Unidos são um parceiro muito importante” para Bagdad.