"Foi uma honra representar Orpington durante nove anos e servir como secretário de Estado sob a liderança de três primeiros-ministros", começa por referir no tweet. "Nas últimas semanas tenho estado dividido entre a lealdade familiar e o interesse nacional — é uma tensão irresolúvel e é tempo para outros assumirem as minhas funções enquanto deputado e secretário de Estado”, remata.

Jo Johnson opõe-se à saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia. O político também pediu demissão do governo de Theresa May reclamando um segundo referendo sobre o Brexit.

O irmão de Boris Johnson chegou a fazer campanha contra o Brexit mas mudou a sua posição, embora defenda que a saída não pode acontecer sem um acordo.