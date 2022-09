Mathias Pogba, irmão do jogador de futebol Paul Pogba, e outras três pessoas foram detidas como resultado da investigação da denúncia de extorsão feita pelo jogador da Juventus, informaram esta quarta-feira fontes judiciais.

Mathias Pogba apresentou-se por conta própria "no início da tarde ao serviço de investigação e foi detido", disse a fonte, acrescentando que dos quatro detidos, um foi na terça e os demais hoje, confirmando assim uma informação do jornal Le Monde.

No passado mês de agosto, Mathias publicou um vídeo que implicava Paul numa série de polémicas, sendo que horas depois os advogados do jogador revelaram que Paul era há muito tempo alvo de ameaças de extorsão por parte de um grupo organizado do qual o irmão fazia parte.