De acordo com a SIC Notícias, a decisão do Tribunal de Recurso de Amesterdão concluiu que, no dia em que foi exonerada de presidente da petrolífera angolana, Isabel dos Santos - que tem uma ordem de detenção emitida pela Interpol - deu ordens ilegais para que fossem transferidos, para uma sociedade que lhe pertencia, parte dos dividendos da Esperaza, veículo da Sonangol que detém participação indireta na Galp.

O canal de notícias lembra que já em 2006 o pai de Isabel de Santos, José Eduardo dos Santos ainda era presidente de Angola e vendeu 40% das ações da Esperaza, para depois as entregrar à Exem. Acontece que Isabel dos Santos e Sindila Dokolo, marido da angolana, eram. os beneficiários finais desta sociedade.

Há dois anos, um Tribunal arbitral na Holanda já tinha declarado nula a transação das ações, por considerar que tinha sido um ato de corrupção. Agora esta decisão da Câmara Empresarial do Tribunal de Amesterdão envolve também Mário Leite da Silva, antigo braço direito de Isabel dos Santos, Jorge Brito Pereira, advogado da empresária e o seu administrador financeiro na Sonangol, Sarju Raikundalia.