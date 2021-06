A 21 de abril é o dia em que Isabel II assinala o seu nascimento, que costuma celebra em privado com a sua família, e depois assinala o seu "aniversário oficial" no verão, normalmente no segundo sábado de junho, durante o qual habitualmente assiste a uma colorida parada militar em Londres — cancelada pelo segundo ano consecutivo.

Devido à pandemia, a rainha Isabel II assiste este sábado a um desfile militar no Quadrangle do Castelo de Windsor.

A Rainha de Inglaterra, Isabel II, que este ano celebrou 95 anos, quatro dias após o funeral do marido, o príncipe Filipe, declarou na altura estar "profundamente sensibilizada" pelas mensagens de apoio que recebeu.

O ano de 2021 marca o primeiro aniversário que a monarca, cuja coroação ocorreu em junho de 1953, assinalou sem a companhia do duque de Edimburgo, com quem casou em novembro de 1947.

Este segundo aniversário dos reis ingleses foi inventado por Eduardo VII que, como nasceu em novembro e sempre teve mau tempo no dia do seu aniversário, decidiu passar a celebrá-lo com o sol de junho e num dia em que toda a gente se pudesse juntar à festa. Assim, atualmente a data é assinalada no segundo sábado deste mês.

O aniversário oficial da rainha inclui ainda uma "lista de homenagens". De acordo com o The Guardian, este ano estão incluídos um polícia de uma prisão que apoia mulheres sob custódia, uma enfermeira na vanguarda do desenvolvimento de um dos hospitais do serviço de saúde britânico e uma mulher que se tornou na primeira parteira a dar assistência em ambulâncias.