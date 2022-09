"Perante as avaliações feitas esta manhã, os doutores da Rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendam que esta permaneça sob supervisão médica", anunciou hoje o Palácio de Buckingham, numa curta nota oficial.

"Depois de um dia agitado ontem ( terça-feira), Sua Majestade aceitou esta tarde" o conselho para descansar dado pelos seus médicos, explicou um porta-voz do Palácio.

O seu filho e herdeiro do trono, Charles, e o neto William foram ter com Isabel II à residência de Balmoral e os membros mais próximos da família real estão a ser informados sobre o estado de saúde da monarca, segundo fontes oficiais. O outro neto, Harry, que tem estado afastado da família, está a viajar também para a Escócia, na companhia da mulher Meghan Markle. A família, de acordo com vários órgãos de comunicação inglesa, foi chamados "com urgência" para Balmoral.

A recém-empossada primeira-ministra britânica, Liz Truss, utilizou o Twitter para dizer que "todo o país está profundamente preocupado com as notícias sobre a saúde da rainha".

A rainha já tinha faltado ao Braemar Gathering, um festival folclórico escocês que costuma frequentar, no passado fim de semana, além de não regressar a Londres para comparecer à tomada de posse de Liz Truss. Na terça-feira, a Rainha recebeu na sua residência escocesa o primeiro-ministro cessante, Boris Johnson, que foi apresentar a sua demissão, e depois Liz Truss, a quem nomeou oficialmente primeira-ministra.

A decisão foi tomada "para o seu bem-estar", disse a agência PA.

A rainha costuma passar o verão na sua residência escocesa em Balmoral e sempre participou neste evento, em que várias equipas competem em provas de arremesso de tronco ou martelo.

O seu estado de saúde tem gerado preocupações desde outubro passado, quando passou uma noite internada para fazer exames médicos, cuja natureza nunca foi especificada. Desde então, as suas aparições tornaram-se menos frequentes devido aos seus problemas de mobilidade — e tal foi especialmente notório durante as celebrações do seu Jubileu de Platina, em junho, onde cancelou a participação em vários eventos organizados em sua honra. A rainha só apareceu brevemente na varanda do Palácio de Buckingham duas vezes.

Isabel II tem cada vez mais delegado funções ao seu filho Charles, que em maio proferiu pela primeira vez o Discurso do Trono no Parlamento, uma das principais funções constitucionais da monarca.

Algumas semanas depois, porém, fez várias aparições públicas na Escócia, sorrindo e andando com o auxílio de uma bengala num desfile das forças armadas em Edimburgo.

(Artigo atualizado às 14h25)