É um dos reinados mais longos da história da monarquia mundial. A Rainha Isabel II governou por mais de 70 anos, um número considerável, mas há outros números, recolhidos pela Reuters e a Sky News, que contam uma longa história da monarca.

40ª monarca

Foi coroada em 1953, mais de um ano depois de ter subido ao trono, após a morte do pai. Foi a 40ª monarca desde que o rei William, o Conquistador, obteve a coroa. O seu reinado de 70 anos, 7 meses e 2 dias foi o mais longo da história.

16000

As pessoas que estiveram envolvidas na procissão da sua coroação, em 1953, que se estendeu por mais de três km.

Procissão após a coroação de Isabel II, em 1953 - INTERCONTINENTALE / AFP

2

As coroas que usou no dia da coroação. A coroa de Santo Eduardo para a cerimónia e a Coroa do Estado Imperial para a procissão e aparição na varanda do Palácio de Buckingham.

1333

Diamantes que usava na coroa com a qual foi coroada.

23226

O número de dias que reinou quando ultrapassou a sua trisavó, a rainha Vitória, como a monarca mais antiga da história britânica

50 milhões

A população do Reino Unido quando Isabel II assumiu o trono em 1952, presentemente é de cerca de 67,1 milhões.

82

As visitas de Estado feitas a países estrangeiros durante o seu reinado. Em 2016, o Palácio de Buckingham revelou que tinha viajado pelo menos 1.661.668 km para 117 nações, algumas visitas não incluídas nas de Estado.

O Canadá foi o país que a Rainha Isabel II mais vezes visitou - CARLO ALLEGRI / AFP

4

O número de filhos. Carlos III, o novo Rei, Ana, a Princesa Real, André, Duque de Iorque e Eduardo, Conde de Wessex.

8

Os netos da Rainha. Carlos III é pai de William, 40, e Harry, 37. Ana é mãe de Peter, 44, e Zara, 41. Andrew teve mais duas filhas, Beatrice, 34, e Eugenie, 32. O mais novo, Edward, é pai de Louise, 18, e James, 14.

12

Os bisnetos. George, 9, Charlotte, 7, e Louis, 4 (filhos de William); Archie, 3, e Lilibet, 1 (filhos de Harry); Savannah, 11, e Isla, 10 (filhas de Peter); Mia, 8, Lena, 4, e Lucas, 1 (filhos de Zara); Sienna, 11 meses (filha de Beatrice); August, 1 (filho de Eugenie)

15

Durante o reinado teve 15 primeiros-ministros: 1. Winston Churchill 1951-1955, 2. Anthony Eden 1955-1957, 3. Harold Macmillan 1957-1963, 4. Alec Douglas-Home 1963-1964, 5. Harold Wilson 1964-1970 e 1974-76, 6. Edward Heath 1970-1974, 7. James Callaghan 1976-1979, 8. Margaret Thatcher 1979-1990, 9. John Major 1990-1997, 10. Tony Blair 1997-2007, 11. Gordon Brown 2007-2010, 12. David Cameron 2010-2016, 13. Theresa May 2016-2019, 14. Boris Johnson 2019-2022, 15. Liz Truss.

7

Os papas que conheceu durante o seu reinado. Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento VVI e Francisco.

Rainha Isabel II com o Papa João Paulo II durante uma audiência ao Vaticano, a 17 de outubro de 2000. - ARTHUR EDWARDS / POOL / AFP

35

Os países que emitiram moedas com imagens da Rainha

50

O número de anos, como chefe da Igreja da Inglaterra, que esperou até visitar uma mesquita. A escolhida foi uma em Inglaterra, Scunthorpe, que visitou em julho de 2002.

600

As instituições de caridade e organizações das quais a rainha era patrona, 400 das quais foram herdadas do seu pai.

17420

As cartas recebidas pela Rainha na semana do seu aniversário de 90 anos.

500 milhões

Os espectadores que assistiram ao Jubileu de Prata da Rainha na televisão em 1977

85000

Número de pessoas que se sentaram para um Big Jubilee Lunch, celebrando o seu Jubileu de Platina, já este ano.

97500

Pudins de Natal dados aos funcionários do Palácio durante o seu reinado, uma tradição que herdou do seu pai e avô.

300000

Cartões de felicitações enviados para pessoas que comemoraram o seu 100º aniversário.

30

Os cães que teve durante o reinado, das raças Corgis e Dorgis. O primeiro, Susan, aos 18 anos, e os dois últimos durante a pandemia de coronavírus, em 2020.

Isabel II com o Duque de Edimburgo e os filhos, Charles, Edward e Andrew (2ndR), além dos seus corgies reais. - AFP

11,1 milhões

Seguidores da Família Real no Instagram no momento da morte da Rainha.

73

O tempo de casamento com o príncipe Philip, tornando-os o único casal real a comemorar as bodas de diamante.

3

Filhos divorciados, tornando-se a primeira monarca com tantos filhos divorciados - Anne, Charles e Andrew.

23

Diferentes esculturas de cera expostas no museu Madame Tussauds.