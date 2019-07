O jornal ‘online’ Observador noticiou hoje o encerramento compulsivo do ISCEM, confirmado pelo MCTES, com base no resultado final de uma avaliação realizada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), a agência nacional independente que garante que os cursos de ensino superior no país cumprem a regulamentação em vigor.

Segundo o jornal, os alunos só foram informados do encerramento, por ‘email’, no domingo, assinado pela presidente do Conselho de Administração do ISCEM, Regina Moreira, no qual dava conta do encerramento até setembro, e que quaisquer matrículas de novos ou antigos alunos ficariam sem efeito.

A decisão de encerramento foi tomada numa reunião do Conselho de Administração da A3ES a 30 de outubro de 2018, fundamentada num relatório final que apontava várias falhas e incumprimentos de regulamentos e da própria lei que regulamenta o funcionamento das instituições, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).

Segundo a informação prestada pelo MCTES à Lusa, o ISCEM recorreu da decisão de encerramento compulsivo, ao qual foi “negado provimento” a 14 de dezembro de 2018, tendo depois o ISCEM tentado uma impugnação judicial.

“Foi, entretanto, interposta providência cautelar para suspensão da eficácia da decisão do Conselho de Administração da A3ES, que foi decidida em 18.6.2019, tendo sido julgada improcedente. Assim, tendo sido proferida sentença relativamente ao processo cautelar acima referido, o procedimento conducente ao encerramento legalmente previsto foi retomado, tendo sido solicitado à entidade instituidora a identificação das medidas adotadas ou a adotar com vista à salvaguarda do interesse dos estudantes do estabelecimento de ensino”, lê-se na nota do MCTES.