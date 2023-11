As autoridades da Islândia declararam hoje estado de emergência, após uma série de sismos ter atingido a península de Reykjanes, no Sudoeste do país.

"O chefe da polícia nacional […] declara estado de emergência devido à intensa atividade sísmica em Sundhnjukagigar", indicou, em comunicado, a Proteção Civil. De acordo com o Governo, os sismos podem ainda aumentar de intensidade e provocar uma erupção. O Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO) alertou para a possibilidade de ocorrência de uma erupção "dentro de alguns dias". As autoridades implementaram planos de retirada da população na aldeia de Grindavik, que tem cerca de 4.000 habitantes. Um barco patrulha vai também ser enviado, "por motivos de segurança", para esta aldeia, localizada a cerca de três quilómetros do epicentro. Pelas 17:30 (o mesmo horário em Portugal), ocorreram dois sismos na península de Reykjanes, tendo o mais forte atingido uma magnitude de 5,2 na escala de Richter. Desde o final de outubro, já se verificaram cerca de 24.000 tremores de terra nesta península, segundo dados do IMO. A Islândia tem 33 sistemas vulcânicos ativos, o número mais elevado da Europa.