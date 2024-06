Na manhã de hoje, durante “uma difícil operação especial em Nuseirat, quatro reféns israelitas foram libertados”, adiantou o Exército em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, os reféns resgatados são Noa Argamani, 25 anos, Almog Meir Jan, 21, Andrey Kozlov, 27, e Shlomi Ziv, 40, que tinham sido sequestrados pelo Hamas durante um festival de música em 07 de outubro de 2023.

“Eles estão em boas condições” e foram transferidos para um centro médico para exames médicos adicionais, avançou ainda o comunicado, adiantando que a operação foi realizada pelo Exército, por agentes do Shin Bet e pela força de elite Yamam em dois locais Nuseirat.

“Numa atividade operacional heróica, os nossos combatentes conseguiram libertar quatro reféns do cativeiro do Hamas e devolvê-los à sua casa em Israel”, salientou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que acompanhou a operação desde a sala de comando.

Desde o início da guerra, Israel e o Hamas só chegaram a um acordo de tréguas de uma semana no final de novembro, que permitiu a libertação de 105 reféns em troca de 240 prisioneiros palestinianos.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos, segundo Telavive.

Durante este ataque, 251 pessoas foram feitas reféns, 116 dos quais ainda permanecem em Gaza, incluindo 41 mortos, de acordo com os números do Exército israelita.

Na sequência do ataque do Hamas, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já provocou mais de 36 mil mortos e uma grave crise humanitária no território, de acordo com as autoridades tuteladas pelo Hamas, grupo classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Israel e União Europeia.