Israel anunciou na última quinta-feira que os trabalhadores palestinianos com autorização para trabalhar em território israelita, deverão regressar à Faixa de Gaza.

“Israel está a cortar todos os contatos com Gaza. Não haverá mais trabalhadores palestinianos de Gaza. Os trabalhadores de Gaza que estavam em Israel no dia da eclosão da guerra serão devolvidos a Gaza”, escreveu o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no X.

De acordo com várias publicações, alguns destes trabalhadores já começaram mesmo a ser devolvidos esta sexta-feira à Faixa de Gaza.