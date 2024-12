“Cerca de cinco projéteis entraram em território israelita vindos do norte da Faixa de Gaza. Dois projéteis foram intercetados e os outros provavelmente caíram em áreas abertas”, indicaram as Forças de Defesa de Israel (FDS).

As sirenes de alerta foram ativadas por volta das 16h30 (14h30 em Lisboa) nas proximidades da cidade israelita de Sderot, localizada nas imediações do enclave palestiniano.

Israel já tinha anunciado no sábado que tinha sido alvo de dois projéteis disparados da Faixa de Gaza, que acabaram por ser intercetados.

Ao mesmo tempo, pelo menos nove pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas, incluindo crianças, após tanques israelitas terem bombardeado casas a noroeste do campo de refugiados de Nuiserat, no centro da Faixa de Gaza, segundo fontes locais citadas pela agência Efe.

Vídeos transmitidos pelos canais palestinianos mostram a chegada dos feridos ao hospital al-Awda, em Nuiserat, incluindo um bebé e uma criança ensanguentados e com graves ferimentos provocados por estilhaços.

Este ataque israelita ocorre poucas horas depois de sete outros habitantes da Faixa de Gaza terem morrido num bombardeamento contra o hospital al-Wafa, no norte do território.

Os militares israelitas confirmaram o ataque e justificaram que foi dirigido a um grupo de milicianos que se refugiava no edifício.

Há quase três meses que Israel leva a cabo uma dura campanha de “terra queimada” em todo o norte da Faixa de Gaza, com repetidos ataques contra os seus hospitais e escolas, onde se refugia grande parte dos deslocados.

O número total de mortos desde o início da guerra na Faixa de Gaza aumentou nas últimas horas para 45.151, 70% dos quais são mulheres e crianças, segundo a contagem do Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, no qual mais de 1.200 morreram e outras 250 foram levadas como reféns.