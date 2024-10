O homem, coberto de pó e sentado no sofá de uma sala destruída no primeiro andar de um edifício parcialmente devastado, tem o rosto tapado por um pano que poderia ser um keffiyeh e segura com a mão um objeto que parece ser um pau ou um bastão.

Com o braço direito aparentemente gravemente ferido, o vídeo mostra o homem a atirar o pau por cima da cabeça na direção do drone que se aproxima. Segundo o Exército, essas imagens são de Yahya Sinwar "momentos antes de sua eliminação".

De acordo com o The Guardian, o porta-voz militar israelita Daniel Hagari disse que, quando estas imagens foram captadas, Sinwar só foi identificado como um combatente. Os militares dispararam então mais um projétil contra o edifício, fazendo-o ruir e matando-o, confirmou.

“Fugiu sozinho para um dos edifícios. As nossas forças usaram um drone para analisar a área, que podem ver aqui nas imagens que estou a apresentar. Sinwar, que foi ferido na mão por tiros, pode ser visto aqui com a cara tapada, nos seus últimos momentos, a atirar uma tábua de madeira ao drone. Ele tentou fugir e as nossas forças eliminaram-no”, afirmou o porta-voz aos jornalistas. Hagari informou também que Sinwar foi encontrado com um colete à prova de balas, granadas e 40.000 shekels (10,707 dólares).

O Hamas não comentou a morte de Sinwar.