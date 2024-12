“Dois projéteis que entraram pelo norte da Faixa de Gaza foram intercetados pela força aérea”, revelaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês), depois de as sirenes terem sido ativadas em áreas que fazem fronteira com o território palestiniano.

Israel já tinha anunciado no sábado e domingo que tinha sido alvo de projéteis disparados de Gaza, todos intercetados ou caídos em zonas desabitadas.

As forças israelitas intensificaram a sua ofensiva terrestre e aérea no norte de Gaza desde 06 de outubro, para impedir o reagrupamento dos combatentes do Hamas.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, que levou à morte de mais de 1.200 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo um balanço da agência France-Presse (AFP), baseado em números oficiais.

Mais de 45.500 palestinianos foram mortos na campanha militar israelita de retaliação na Faixa de Gaza, sobretudo civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza do governo do Hamas, considerados fiáveis pela ONU.