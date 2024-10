Este é o primeiro pedido de evacuação em Gaza em semanas, depois que o Exército de Israel desviar o foco principalmente para a luta contra a milícia do Hezbollah no Líbano.

"O Hamas e as organizações terroristas continuam as suas atividades [...] no vosso setor e, consequentemente, o Exército israelita atuará com força contra estes elementos", indica a ordem de retirada publicada pelos militares, que foi acompanhada de um mapa no qual menciona os bairros que devem ser evacuados.

De acordo com o aviso publicado na rede social X, foi ordenada a retirada dos palestinianos que vivem em áreas próximas ao corredor Netzarim, que se estende por vários quilómetros e atravessa a Faixa de Gaza de leste a oeste.

Desde o início da guerra no território palestiniano, desencadeada em 7 de outubro por um ataque sem precedentes do Hamas em Israel, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem afirmado repetidamente que o seu objetivo é alcançar uma vitória total sobre o grupo islamista palestino.