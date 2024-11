Esta segunda-feira, Israel anunciou que notificou as Nações Unidas sobre o cancelamento do acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

"Por instrução do ministro israelita das Relações Exteriores, Israel Katz, o Ministério das Relações Exteriores notificou a ONU sobre o cancelamento do acordo entre o Estado de Israel e a UNRWA", lê-se num comunicado.

O Parlamento israelita aprovou há uma semana uma lei que proíbe as atividades da UNRWA no país.

Israel acredita que funcionários da agência participaram no ataque do grupo palestiniano Hamas, a 7 de outubro de 2023, no sul do país, que desencadeou a guerra em Gaza.

A UNRWA fornece, há mais de 70 anos, ajuda essencial em educação, saúde e assistência aos refugiados nos territórios palestinianos e noutros lugares da região.

Segundo especialistas, este será um duro golpe nas atividades humanitárias na Faixa de Gaza.