No dia 25 de janeiro, o embaixador israelita nas Nações Unidas (ONU) exigiu que a agência da ONU para os refugiados palestinianos, a UNRWA, cessasse as operações em Jerusalém até 30 de janeiro. Hoje, acrescentou que Israel encerrará todo contacto com a agência, bem como com qualquer outro órgão que atue em seu nome, acusando-a repetidamente de pôr em causa a sua segurança.

"Israel cessará toda a comunicação, colaboração e contacto com a UNRWA ou qualquer pessoa que aja em seu nome", anunciou esta terça-feira Danny Danon, embaixador de Israel na ONU, antes de uma reunião do Conselho de Segurança sobre o assunto. A embaixada dos Estados Unidos da América esteve presente e disse "apoiar" a decisão de Israel. Em resposta, o diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, acusou o "ataque incessante" de Israel contra a agência da ONU de pôr em risco o "futuro dos palestinianos". A nova lei israelita entra em vigor na quinta-feira, dia 30, data de expulsão da organização. Para Philippe Lazzarini, a medida pretende "minar" a UNWRA e "goza com o direito internacional". Ainda assim, assegura que a agência está determinada "a ficar e a fazer o seu trabalho até que seja possível". Os escritórios e a equipa da UNRWA atuam em função do fornecimento de assistência médica e educação nos territórios palestinianos ocupados. A agência afirma ter fornecido 60% dos alimentos que chegaram a Gaza desde o início da guerra que eclodiu após os ataques de 7 de outubro de 2023 contra Israel. * Com AFP