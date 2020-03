A equipa é composta por 74 especialistas escolhidos pelo Ministério de Saúde, pelo Instituto Superior de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, com base na sua “experiência comprovada” no campo digital, de acordo com um comunicado oficial.

Os especialistas dizem que irão trabalhar sem serem remunerados e o Governo promete que os dados serão utilizados com o respeito pelas normas de privacidade.

O objetivo do projeto é identificar e avaliar ferramentas tecnológicas com recurso a dados capturados dos telemóveis dos utilizadores das diferentes operadoras telefónicas para ajudar o Governo nas suas decisões de controlo da pandemia que já infetou 100.000 pessoas e matou cerca de 12.000 no país.

A ideia subjacente a esta iniciativa é que o setor digital possa ajudar no combate à propagação do novo coronavírus com a análise de dados de telemóveis, mas “sempre em conformidade com os regulamentos de privacidade” dos utilizadores, segundo as autoridades.