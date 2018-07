Durante a sessão de registos e assinatura dos protocolos dos mais de 1.200 alunos que vão de Erasmus no próximo ano letivo, que decorreu hoje na Reitoria da UP, a vice-reitora Maria de Lurdes Correia Fernandes avançou à Lusa que houve uma mudança na liderança dos países escolhidos, com Itália a ocupar o topo e a substituir Espanha, normalmente na liderança.

"Há uma pequena alteração nos países escolhidos. A ordem tem sido Espanha, Itália, Brasil, Polóni\a e Alemanha, mas, este ano, há uma pequena inversão, porque Itália tem mais cerca de 40 estudantes do que Espanha. Ainda não estudamos o fenómeno, mas vamos querer perceber se é puramente pontual ou se é para continuar", salientou.

Miguel Veloso, de 22 anos, que frequenta o 4.º ano de Medicina, é um dos estudantes que, para estudar no próximo semestre, escolheu Itália de entre os 43 países com que a UP tem protocolo e revelou que "a cultura, a língua e o ‘feedback’" dos colegas pesaram no processo da candidatura.

"Quero aproveitar a experiência, porque vai permitir-me ver como funcionam as coisas em Itália e para conseguir fazer escolhas para o meu futuro, até porque estou a pensar trabalhar no estrangeiro. É um país que funciona de um modo muito diferente de Portugal e a nível dos cuidados básicos de saúde, que é a minha área, também", contou.

Entre os países escolhidos, além de Itália, com 224 alunos, destacam-se Espanha, com 168, Polónia, com 100, Brasil, com 92, e Alemanha, com 84 estudantes a escolherem o destino para realizar a experiência.