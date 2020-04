“A decisão do Governo é no sentido de estender até 13 de abril todas as medidas para limitar as atividades e o movimento das pessoas”, explicou Speranza, durante uma intervenção no senado italiano.

Até agora, a Itália havia decretado o isolamento e o encerramento de atividades não essenciais até 03 de abril, pelo que será necessário atualizar o decreto.

O ministro enfatizou que, neste momento, é necessário “não cometer erros” ou cair no “otimismo fácil”, porque “existe o risco de comprometer os sacrifícios realizados até agora” e “os primeiros sinais positivos não devem ser confundidos como um sinal de que o alarme cessou”.

“Os especialistas dizem que estamos no caminho certo e que as medidas drásticas estão a começar a dar frutos. Mas seria um erro imperdoável confundir esse primeiro resultado com uma derrota definitiva da covid-19. É uma batalha longa e não devemos baixar a guarda”, declarou Speranza.