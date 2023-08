“A situação internacional está a deteriorar-se, obrigando as pessoas a abandonar África e a procurar um lugar na Europa através das rotas dos Balcãs e do mar Mediterrâneo”, disse no domingo António Tajani, também vice-primeiro-ministro de Itália, à Rainews24.

“Estamos a agir para controlar a situação, mas é necessária uma ação por parte da UE, conforme foi solicitado pelo (Presidente italiano, Sergio) Mattarella, porque a situação é objetivamente complicada”, acrescentou Tajani.

Durante um discurso no encontro do movimento católico Comunhão e Libertação, na sexta-feira, Sergio Mattarella apelou a “um compromisso concreto e constante da União Europeia” no combate à migração e ao “apoio aos países de origem dos fluxos migratórios”.

Para Tajani, é preciso compreender que “apenas as formas adequadas e sustentáveis de admissão [dos migrantes] vão proporcionar os meios para acabar com o cruel tráfico de seres humanos”.

“Vejamos o que está a acontecer na Tunísia, onde milhares de pessoas estão a ser detidas, mas ainda mais estão a chegar”, disse Tajani à Rainews24.

“É necessária uma estratégia europeia em todo o continente africano, porque existe o risco de que cada vez mais migrantes se dirijam do sul para o norte”, afirmou o ministro italiano.