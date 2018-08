Segundo a Reuters , uma estimativa inicial das fontes policiais fala em 10 mortos. Por sua vez, o canal de televisão italiano Rai News avança com um balanço provisório de 11 mortos. É também referido que sete pessoas foram extraídas com vida dos escombros e transferidas pelo helicóptero dos bombeiros para os hospitais da cidade. A agência ANSA refere também a existência de 11 mortos, entre eles uma criança, e fala em cinco feridos graves .

Em declarações à Rai News , Francesco Bermano, diretor do 118 em Génova, refere que "a dimensão é histórica, [existem] dezenas de mortos entre aqueles que caíram do viaduto e aqueles que ficaram presos sob os escombros".

As forças de emergência relataram à agência de notícias terem encontrado vários veículos esmagados sob os escombros com pessoas mortas lá dentro, não precisando ainda os números.

Segundo a ANSA , agência de notícias italiana, as autoridades indicaram estar dezenas de veículos envolvidos no colapso da ponte, que cedeu num período de chuvas torrenciais. O viaduto atravessa centros comerciais, fábricas, algumas casas, a linha ferroviária Génova-Milão e o rio Polcevera. Bombeiros disseram à AP que há preocupações com as linhas de gás.

A polícia partilhou um vídeo onde se vê parte do colapso da ponte em Génova.

As primeira imagens divulgadas pelos meios de comunicação mostram a ponte Morandi sem várias dezenas de metros no meio da neblina.

A polícia partilhou também um vídeo no Twitter, informando quais as saídas possíveis para quem se encontra perto do local.

As autoridades italianas suspeitam que um problema estrutural poderá ter causado o colapso do viaduto, de acordo com a ANSA.

O Ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, referiu-se à ocorrência no Twitter. "Estamos a seguir minuto a minuto a situação do colapso da ponte de Génova, agradeço agora aos 200 bombeiros 200 (e a todos os outros heróis) que já estão a trabalhar para salvar vidas", lê-se.

O Ministro das Infraestruturas e Transportes, Danilo Toninelli, referiu no Twitter a "imensa tragédia", anunciando estar em contacto com as autoestradas e deslocar-se para o local com o vice-ministro Rixi.