Durante a noite passada, 885 migrantes em 21 barcos desembarcaram na pequena ilha italiana, que fica a poucos quilómetros da costa africana, enquanto na quarta-feira a guarda costeira resgatou 13 barcos com 470 pessoas a bordo.

A maioria dos migrantes que chegaram nas últimas 24 horas é proveniente do Chade, Síria, Sudão, Iémen, Senegal, Mali, Guiné-Conacri, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Libéria e Gâmbia. Os migrantes foram levados para o centro de acolhimento de Lampedusa, cuja capacidade é de apenas 300 pessoas.

As autoridades resgataram ainda 38 migrantes, incluindo um menor de idade e 11 mulheres, que caíram à água, no Mediterrâneo, depois de o barco onde estavam se ter virado.

O resgate foi feito numa altura em que a Itália ainda lembra a tragédia de 26 de fevereiro, quando uma embarcação naufragou a 150 metros da costa da Calábria (sul), provocando pelo menos 72 mortos.

Na terça-feira, o ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, qualificou a alegação de que o Governo de Itália impede os navios das organizações humanitárias de resgatar migrantes no Mediterrâneo como uma “mentira grave”.

O naufrágio de 26 de fevereiro tem suscitado muitas críticas à atuação das autoridades italianas.

Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia (UE) estão hoje reunidos em Bruxelas para discutir a situação das migrações, com as atenções focadas no Mediterrâneo e nas mortes dos últimos dias.

O Conselho da UE recorda que, na reunião extraordinária de ministros do Interior realizada em novembro passado, os 27 “sublinharam a necessidade de evitar a perda de vidas no mar”, apoiando “o reforço da coordenação e cooperação entre todos os atores relevantes envolvidos em operações de busca e salvamento e, em particular, a intenção da Comissão de relançar o grupo de contacto europeu em matéria de busca e salvamento”.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tem agendado para hoje à tarde um Conselho de Ministros no qual serão discutidos temas relacionados com as migrações.

Desde o início do ano e até agora, chegaram às costas de Itália 15.823 migrantes, o que representa quase o triplo do número registado no mesmo período do ano passado (5.976), segundo dados do Ministério do Interior.

Itália é abrangida pela chamada rota do Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Europa, nomeadamente aos territórios italiano e maltês.