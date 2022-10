“O IBAN nas finanças foi alterado sem meu consentimento, agora para o pagamento do apoio extraordinário é que isso aconteceu. Porque tenho um IBAN nas finanças desde há muitos anos, e recebo sempre por ali o IRS. Agora aparece como pago e não é o meu IBAN”. Esta é uma das reclamações que tem chegado, em grande número, ao Portal da Queixa.

Os contribuintes estão a reclamar da Autoridade Tributária (AT) por, supostamente, estar a alterar as contas bancárias sem o seu conhecimento.

Em comunicado, o Portal da Queixa disse esta quinta-feira que “os beneficiários do apoio extraordinário de 125€ estão indignados com o estranho fenómeno de alteração do IBAN e as reclamações não param de chegar ao Portal da Queixa. O motivo reportado é o mesmo: viram o número de IBAN alterado sem serem informados ou terem dado consentimento. Os contribuintes dizem que é grave, apontam falhas de segurança à Autoridade Tributária e exigem respostas”.

Desde que se deu início ao pagamento dos 125 euros, a 20 de outubro, muitos contribuintes têm se questionado por que razão ainda não receberam. Quando foram ao portal das finanças verificar o que se passava, detectaram que o número das suas contas bancárias era diferente do que sempre tiveram associado.

“A maioria dos queixosos alega que o IBAN presente nos dados pessoais não pertence a nenhuma conta bancária, e que o mesmo foi alterado sem o seu consentimento”, refere o Portal da Queixa.

É o caso de Fábio Garcia que na reclamação apresentada ao Portal da Queixa contra a AT diz que tem o IBAN registado no site das Finanças “há mais de 15 anos”.

“Desde que no seguimento do apoio dos 125€ foi solicitado que houvesse a confirmação do IBAN, já tive que confirmar o meu IBAN por 3 vezes. Das 3 vezes que submeti o IBAN correto - e devido às queixas que tem havido - vou com regularidade à página confirmar e, cada vez que lá chego, deparo-me com um outro IBAN que nada tem haver comigo. Já é uma vergonha quem tem o IBAN nas finanças ter que o confirmar, agora depois de confirmado aparecer outro IBAN é uma vergonha maior”, refere o beneficiário.

De acordo com o mesmo comunicado, a Autoridade Tributária informou que “cerca de 320 mil transferências não foram processadas, uma vez que consta um IBAN inválido no Portal das Finanças. Isto significa que 87% das transferências ordenadas pela AT foram bem-sucedidas, ou seja, serão já cerca de 2,5 milhões de beneficiários, desde quinta-feira”.

Aos contribuintes que ainda não receberam os 125 euros, recomenda-se que acedam ao Portal das Finanças para “certificar que o IBAN está correto”. Caso contrário, devem entrar na opção IBAN-ATUALIZAR e proceder à alteração para o número correto”.