Ao subscrever esta petição, as empresas comprometem-se assim a “abolir o medo e insegurança presentes no trabalho para pessoas que sofrem de cancro”, além de terem de comunicar quais os benefícios disponíveis para trabalhadores nestas condições ou que tenham um familiar com cancro.

Apresentada esta terça-feira no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, a iniciativa já conta com o apoio de gigantes multinacionais como a Disney, a Google, a L’Oréal, a Meta, a Microsoft, a Nestlé, a Toyota, a cadeia de restaurantes McDonald's ou os hotéis Marriott.

O CEO da Publicis Groupe, uma das maiores agências de publicidade do mundo, teve de retirar um pequeno tumor do pescoço em 2022, implicando isso rádio e quimioterapia. Por isso mesmo, conta à CNN internacional, reuniu trabalhadores, clientes e acionistas para lhes explicar o que isso implicaria nas suas rotinas.

