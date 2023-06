De acordo com o IPMA, durante a tarde vai ser registado um "aumento temporário de nebulosidade em zonas de montanha do interior a norte da serra da Estrela onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos", mas no geral a previsão é de céu pouco nublado ou limpo.

Está ainda prevista "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral a norte do Cabo Raso".

O vento vai estar "fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, temporariamente do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a sul da serra da Estrela a partir do fim da tarde e sendo de noroeste no litoral oeste em especial a partir da tarde".

Regista-se esta quinta-feira uma "pequena subida da temperatura mínima na região Sul e no interior da região Centro" e também a "subida da temperatura máxima".

As máximas vão oscilar entre os 25ºC (Aveiro e Guarda) e os 36ºC (Évora e Beja) e as mínimas entre os 13ºC (Viseu) e os 23ºC (Faro).

Na Grande Lisboa o céu vai estar "pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade junto ao Cabo Raso até ao meio da manhã".

Prevê-se "vento em geral fraco de norte/noroeste, soprando moderado (20 a 30 km/h) durante a tarde, em especial junto ao Cabo Raso" e, como no resto do país, a "subida da temperatura máxima", a atingir os 31ºC.

Ao Grande Porto chega também a nebulosidade e o "vento fraco, soprando temporariamente moderado (15 a 25 km/h) de noroeste durante a tarde". Há ainda a "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal".

Contudo, regista-se uma "pequena descida da temperatura mínima", situada nos 15ºC, mas a "subida da temperatura máxima", que atinge os 28ºC.