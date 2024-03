Jack Teixeira, de 22 anos, declarou-se culpado em Boston de seis acusações de divulgação intencional de informações sobre defesa nacional, mas, pelo acordo fechado entre os promotores e os seus advogados, não enfrenta acusações de espionagem.

Em contrapartida, Teixeira será sentenciado a até 16 anos e 8 meses de prisão, segundo o acordo, e terá de pagar uma multa de 50 mil dólares e ajudar os funcionários de inteligência a compreenderem o alcance e o impacto das suas revelações feitas na plataforma de redes sociais Discord.

“Teixeira ignorou friamente a segurança nacional dos Estados Unidos e traiu o seu juramento solene de defender o país e a confiança do povo americano", declarou o vice-procurador-geral de Massachusetts, Matthew Olsen.

Quando o juiz principal lhe perguntou se tinha alguma objeção em relação às provas, Teixeira disse que não. Quando perguntado se sabia que os documentos eram classificados, respondeu: "Sim, meritíssimo".

Teixeira, que atuava na Guarda Nacional Aérea como especialista em informática e comunicação na base de Cape Cod, perto de Boston, foi preso em abril do ano passado por supostamente orquestrar a revelação mais prejudicial de documentos reservados dos Estados Unidos numa década.

As revelações revelaram, em especial, as preocupações dos serviços de inteligência dos Estados Unidos sobre a viabilidade de uma contraofensiva ucraniana contra as forças russas. Também sugeriam que Washington recolhe informações classificadas sobre os seus aliados mais próximos, como Israel e Coreia do Sul.

Matthew Olsen ressalvou que "as revelações ilegais afetaram a capacidade do serviço de inteligência, comprometeram fontes e métodos e cegaram os Estados Unidos diante das ameaças de nações hostis e grupos terroristas".

Teixeira foi preso em 13 de abril, numa operação dramática, transmitida ao vivo. Se tivesse enfrentado acusações sob a Lei de Espionagem, poderia ter sido condenado a prisão perpétua.