Em declarações no final da reunião, o presidente da LBP Jaime Marta Soares disse que Eduardo Cabrita “reconheceu, mais uma vez, o valor dos bombeiros e a sua importância, considerando-os a grande força da estrutura da proteção civil”, tendo, na reunião, mostrado “o seu respeito, admiração e agradecimento aos bombeiros”.

A reunião entre o ministro e o presidente da LPB surgiu depois da polémica sobre as formaturas oficiais de receção ao Presidente da República e primeiro-ministro em Monchique, nas quais os bombeiros não estiveram presentes.

O facto de não terem participado foi considerado por Marta Soares como “uma manifestação de desrespeito aos bombeiros que se sentiram revoltados, magoados e ofendidos” com a situação, tendo pedido explicações ao ministro.

Hoje, Eduardo Cabrita “fez questão em afirmar perentoriamente e olhos nos olhos o respeito e admiração pelo trabalho dos bombeiros”, acrescentou o dirigente que se mostrou muito satisfeito com o gesto do ministro.

O encontro serviu também para se abordarem as propostas de reformas para o setor, nomeadamente a lei organização da proteção civil, que, no entender de Marta Soares “em muitas situações podia evitar casos destes”, estando previstas reuniões até 15 de setembro, “para que até ao final do ano os bombeiros possam participar na reforma da lei”.