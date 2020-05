Mas, perante um claro aumento de casos no final de março, correndo o risco de saturação dos hospitais, o Governo havia declarado estado de emergência no início de abril, primeiro para Tóquio e seis outras regiões, depois para todo o Japão.

Originalmente programado para durar um mês, esse sistema foi estendido até 31 de maio em todo o país.

Ao contrário de muitos outros países, o estado de emergência no Japão não se traduz em confinamentos obrigatórios.

Acima de tudo, permite que as autoridades regionais recomendem que as pessoas fiquem em casa o máximo possível e que certas empresas considerem não essencial fechar temporariamente. Sanções não foram previstas para quem não cumprisse as medidas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 294 mil mortos e infetou mais de 4,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.175 pessoas das 28.132 confirmadas como infetadas, e há 3.182 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.