As granadas foram detetadas na bagagem durante a passagem pelo raio-x, conta o The Guardian.

A polícia evacuou a área do terminal e interrompeu as operações do aeroporto enquanto a brigada de minas e armadilhas "determinava que os objetos eram granadas inertes".

O homem, um japonês de 41 anos identificado como Akito Fukushima, foi detido por suspeita de "ameaça terrorista de primeiro grau".

Até ao momento não é clara a origem das granadas nem o que pretendia fazer com elas, pelo que as autoridades continuam a investigar. O homem ainda está sob custódia policial no Havai.