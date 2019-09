"A CDU foi sempre a força da estabilidade dos direitos de quem trabalha, dos serviços públicos, das funções sociais do Estado. Venha agora o PS agitar o espantalho do perigo da instabilidade para reclamar a maioria absoluta sem falar nela, que nós perguntaremos, ‘estabilidade para quem?' De cada vez que o PS teve as mãos livres, a vida dos trabalhadores sofreu mais instabilidade e incertezas", afirmou.

O secretário-geral do PCP voltou a alertar para o risco "de se andar para trás, se o PS tiver as mãos livres para retomar a política que sempre executou".

"Foi a iniciativa e a força da CDU, que impediu que o PS tivesse as mãos livres para prosseguir a política de direita, dos cortes e do retrocesso, a mando da ‘troika' estrangeira", defendeu, relembrando que foram comunistas e ecologistas quem "não hesitou, nas anteriores eleições, quando outros davam a batalha por perdida, e felicitavam já o PSD e o CDS ou baixavam os braços, e apontou o caminho que permitiu abrir uma nova fase da vida política nacional".