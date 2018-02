"O grande problema é que, traduzindo isso numa expressão daqui há uns anos atrás com [antigo primeiro-ministro socialista António] Guterres - é a chamada geometria variável: entendimento com uma parte em questões sociais, entendimento com outro nas questões de fundo, estruturais. Isto não vai lá com geometrias variáveis, mas com a rutura com a política de direita que nos tem afligido durante tantos anos e procurar uma saída patriótica e de esquerda", disse.

Jerónimo de Sousa respondia a jornalistas à porta da OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal), Alverca, distrito de Lisboa, no início de uma campanha nacional do PCP de contacto com trabalhadores, e rejeitou também mexidas de aumento ou redução na Taxa Social Única (TSU), que as empresas pagam à Segurança Social por cada funcionário, para combater a precariedade.

"A verificar-se essa convergência [PS/PSD], o resultado não é bom porque a vida provou isso. Não é apenas a opinião do PCP. Foi a própria vida do nosso país, a política realizada, com um bloco central mais ou menos formal", afirmou, relativamente à postura de diálogo entre o novo presidente social-democrata, Rui Rio, e o líder do Governo e do PS, António Costa, nomeadamente sobre descentralização e futuros quadros comunitários de apoio.

O líder do PCP sublinhou que o seu partido, respeitando o diálogo institucional PS/PSD, mantém o princípio de estar "do lado das boas propostas, das soluções para o país e contra aquilo" que considerar "negativo para os trabalhadores e o povo portugueses" no "exame comum" do Orçamento do Estado para 2019, ao comentar declarações da homóloga do BE, Catarina Martins, sobre entendimentos à esquerda acerca do investimento público.