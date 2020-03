“É preciso criar medidas de proteção dos salários e rendimentos”, reclamou Jerónimo de Sousa no debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, em Lisboa, em que insistiu na ideia da proibição dos despedimentos até ao final do surto epidémico.

António Costa não deu uma resposta direta a esta reivindicação comunista, e admitiu que a crise terá “um preço” e que os esforços devem ser repartidos.

“Não vale a pena termos a ilusão de viver este período sem custos para o Estado, para as empresas e para quem trabalha. Vamos ter de dividir solidariamente estes custos”, disse.

E quanto aos idosos, Costa elogiou a resposta “em rede” da sociedade e recordou que há a possibilidade do apoio de unidades hoteleiras a esta parte da população, que tem “especial dever” de ser proteger por estarem nos grupos de risco.

Na segunda pergunta, e perante a resposta ao seu apelo quanto à proibição dos despedimentos, Jerónimo ainda admitiu oferecer a cópia de uma carta de despedimento de um trabalhador da TAP, mas optou por fazer outros desafios.