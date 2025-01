A lista de presentes recebidos em 2023 consta da contabilidade anual publicada pelo Departamento de Estado na quinta-feira, com a primeira-dama, Jill Biden, a receber o presente mais caro: um diamante de 20.000 dólares do líder da Índia, refere o The Guardian.

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, ofereceu o diamante de 7,5 quilates a Jill Biden, mas a primeira-dama recebeu outras ofertas de valores avultados, como é o caso de uma pregadeira de 14.063 dólares oferecida pelo embaixador ucraniano nos EUA ou uma pulseira, pregadeira e álbum de fotos no valor de 4.510 dólares, como prenda do presidente e da primeira-dama do Egito.

Também Joe Biden recebeu uma série de presentes valiosos: um álbum de fotos comemorativo avaliado em 7.100 dólares, como presente do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, recentemente destituído; uma estátua de guerreiros mongóis de 3.495 dólares, do primeiro-ministro mongol; uma tigela de prata de 3.300 dólares, do sultão de Brunei; uma bandeja de prata esterlina de 3.160 dólares, do presidente de Israel; e uma colagem avaliada em 2.400 dólares do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Nos EUA, a lei federal exige que autoridades do poder executivo declarem presentes recebidos de líderes e colegas estrangeiros cujo valor estimado seja superior a 480 dólares.

Habitualmente, as doações mais caras são transferidas para o Arquivo Nacional ou colocadas em exibições oficiais. No caso do diamante, este foi retido para uso oficial na Ala Leste da Casa Branca, enquanto os outros presentes para o presidente e a primeira-dama foram enviados para os arquivos.