A confirmação oficial foi conhecida este domingo, na Missa do Envio, no Campo da Graça, pela boca do papa Francisco, mas desde há algumas semanas que a Coreia do Sul era apontada como destino provável da próxima Jornada Mundial de Juventude. Durante o dia de sábado, esses rumores intensificaram-se e houve mesmo entrevistas em que sul-coreanos assumiam essa possibilidade como realidade.

"E no fim há um momento que todos esperam, o momento da próxima etapa no caminho. A próxima Jornada Mundial da Juventude terá lugar na Ásia. Será na Coreia do Sul, em Seul. E assim, em 2027, a partir da fronteira ocidental da Europa vai para o longínquo oriente. Este é um sinal da universalidade da Igreja, do qual vocês todos são testemunhas", disse o papa, agradecendo a Portugal e Lisboa pela edição deste ano.

"Nunca esqueçam esta experiência. Obrigado ao cardeal Clemente, à Igreja e a todo o povo português. Obrigado ao Presidente que nos acompanhou nos eventos destes dias, às instituições nacionais e locais pelo apoio e assistência que nos têm dado. Aos bispos, sacerdotes e leicos. E obrigado a ti, Lisboa, que foste casa da fraternidade e dos sonhos", agradeceu.

O número de católicos registados em 2022 nas 16 dioceses da Coreia do Sul é 5.949.862, um aumento de 0,2% (11.817) em relação ao ano anterior, segundo o site Vatican News. Representam 11,3%, de uma população de 51 milhões de habitantes, sendo os protestantes o grupo dominante com 19,7%, seguido dos budistas com 15,5%.

Os dados revelam também que o número de sacerdotes aumentou ligeiramente; em 2022, o número de padres era de 5.703, mais 77 do que no ano anterior. São dois cardeais, 40 bispos e 5.661 sacerdotes (5.515 coreanos e 146 estrangeiros).

Eis uma lista das cidades que já acolheram a Jornada Mundial da Juventude:

1987 - Buenos Aires (Argentina)

1989 - Santiago de Compostela (Espanha)

1991 - Czestochowa (Polónia)

1993 - Denver (EUA)

1995 - Manila (Filipinas)

1997 - Paris (França)

2000 - Roma (Itália)

2002 - Toronto (Canadá)

2005 - Colónia (Alemanha)

2008 - Sydney (Austrália)

2011 - Madrid (Espanha)

2013 - Rio de Janeiro (Brasil)

2016 - Cracóvia (Polónia)

2019 – Cidade do Panamá (Panamá)

2023 – Lisboa (Portugal)