A autarquia adiantou hoje em comunicado que, tendo em conta o acolhimento de milhares de jovens, foram acionados os serviços municipais e reforçados os meios de proteção civil e limpeza.

“Aproveitando a presença destes visitantes, a câmara municipal tudo fará para lhes mostrar o que de melhor este concelho tem para oferecer e, desta forma, divulgar e promover o Seixal junto dos seus países e regiões de origem”, salienta a autarquia.

Segundo o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, serão disponibilizados um conjunto de serviços municipais para proporcionar aos peregrinos uma estadia segura e acolhedora e, ao mesmo tempo, assegurar-lhes conforto, segurança e bem-estar.

“Estamos muito orgulhosos por vir a receber tantos jovens de todo o mundo e só esperamos que estes levem o Seixal nas suas memórias e nos seus corações”, refere o autarca no comunicado.

Paulo Silva diz ainda esperar que sejam asseguradas, pelas autoridades competentes, as medidas de reforço necessárias para garantir a resposta adequada à população e a quem visita o concelho, ao nível dos serviços públicos, designadamente de saúde (cuidados primários e hospitalares), transportes e segurança.

Os 10 mil peregrinos acolhidos no concelho ficarão alojados, maioritariamente, em equipamentos de gestão municipal e do movimento associativo. Várias dezenas ficarão também alojadas em famílias de acolhimento.

A Câmara Municipal do Seixal adianta ainda que, entre 31 de julho e 06 de agosto, os jovens peregrinos serão acompanhados por voluntários paroquiais, escuteiros e por centenas de voluntários inscritos nesta jornada.

O município do Seixal irá disponibilizar aos peregrinos informações úteis para a sua estadia, assim como sobre o património histórico e cultural do concelho e as atividades culturais e desportivas em curso na primeira semana de agosto.

Em comunicado, a autarquia explica também que fez um levantamento dos principais locais de deslocação dos jovens (principais eixos viários, paragens de autocarro e terminais rodoviários e fluviais, assim como acessos pedonais recomendados) e espera que, no âmbito do Plano de Mobilidade e Segurança, haja o necessário reforço de meios por parte das operadoras de transportes públicos.

“Para garantir a segurança dos peregrinos e população em geral, a Câmara Municipal do Seixal irá trabalhar em estreita colaboração com as forças de segurança destacadas para o efeito”, acrescenta a autarquia.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que se realiza de 01 a 06 de agosto e conta com a presença do Papa Francisco.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.