“Estará absolutamente concluído [plano de mobilidade], e tem de ser concluído também com as forças de segurança, no final de março. É esse o meu objetivo”, disse Ana Catarina na comissão parlamentar de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, numa audição pedida pelo Chega sobre a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa entre 01 e 06 de agosto, com a presença do papa Francisco.

Questionada pelos deputados sobre o plano de mobilidade, a ministra garantiu que está a ser trabalhado “do ponto de vista técnico” e deu conta que ainda hoje de manhã teve uma reunião com a área metropolitana de Lisboa.

“O plano de mobilidade está adjudicado à empresa, está a ser trabalhado com a área metropolitana de Lisboa e com as câmaras municipais”, disse.

A ministra afirmou também que o plano de segurança é da responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, tendo já existido várias reuniões com “as forças de segurança ao mais alto nível”.

Segundo Ana Catarina Mendes, o plano de segurança vai ser “capaz de responder aos desafios” deste evento.

“O plano de segurança tem estado a ser construído e está já em fase avançada, mas evidentemente que falta o plano de mobilidade para se acertarem coisas e isso implica e requer algum tempo”, disse.

No âmbito do plano de mobilidade, a ministra acrescentou que terá de existir um reforço dos transportes públicos e um passe de curta duração “mais barato” para os jovens que vão participar.

A governante garantiu também que o Governo está “bem articulado com todos os intervenientes nesta organização”, sejam as câmaras municipais de Oeiras, Lisboa e Loures, Igreja e grupo de projeto.

De acordo com Ana Catarina Mendes, o alojamento e alimentação são responsabilidade da Igreja, mas foi solicitado ao Governo, face ao número de jovens que vão chegar ao país, que as pousadas da juventude tenham disponibilidade para receber alguns destes peregrinos.

A ministra disse que foi também pedido aos agrupamentos de escolas para disponibilizarem os pavilhões para alojar jovens.

Ana Catarina Mendes afirmou ainda que a comissão de acompanhamento, da qual fazem parte responsáveis de todas as áreas governativas, está a reunir quinzenalmente para fazer a monitorização de todas as dimensões desta organização.

A JMJ, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, com a presença do Papa Francisco e sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.