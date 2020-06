Na madrugada do dia 08 de junho, cerca de uma dezena de seguranças privados entraram às 05:00 no Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, em Arroios (Lisboa), para tentar despejar as pessoas que ali se encontravam, porque o espaço foi ocupado ilegalmente.

Ao final da tarde, várias pessoas ficaram feridas, incluindo três agentes da PSP, na sequência de uma tentativa de entrada no centro de apoio a carenciados, criado por um grupo de pessoas que ocupou um antigo infantário abandonado e que foi alvo de despejo.

Numa pergunta dirigida aos ministros da Administração Interna, das Infraestruturas e da Habitação e à ministra do Trabalho, Solidariedade e Ação Social, a deputada não inscrita considera que se tratou de um “despejo ilegal” além de um “desrespeito pela iniciativa da comunidade local”.

Para a deputada, esta situação coloca em evidência o “total desrespeito pela proteção do direito à habitação” consagrado no artigo 65º da Constituição.

Este artigo da lei fundamental, aponta a parlamentar, atribui ao Estado a responsabilidade de “incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, tendentes a resolver os respetivos problemas habitacionais e a fomentar a criação de cooperativas de habitação e a autoconstrução”.