Segundo uma nota da Casa Civil da Presidência angolana João Lourenço será o primeiro orador na sessão da tarde desse dia, o mesmo em que se inicia o debate geral com as tradicionais intervenções do Brasil e do país-sede da ONU, os Estados Unidos da América.

É também na terça-feira que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai discursar, logo após João Lourenço.

O chefe de Estado angolano vai cumprir “uma intensa agenda” durante a sua estada em Nova Iorque participando em eventos ligados à economia, ao clima e à diplomacia, bem como encontros com personalidades relevantes do mundo da política, da alta finança e da filantropia.

O comunicado adianta que vão acompanhar João Lourenço vários ministros, que terão participações em painéis de debate, relacionados com a economia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, universo bancário e financeiro, investimentos, negócios e energia, entre outros.